,,Bald kam auch das Skifahren dazu“

Zweisprachige Veröffentlichung zum 140. Gründungsjubiläum des SKV

Ausgabe Nr. 2835

,,Nur allmählich setzt sich ein ausgewogenes Bild über die Rolle der deutschen Bevölkerung, in diesem Falle der Siebenbürger Sachsen, in vielen Bereichen der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung des modernen Rumäniens durch. Aus diesem Grund haben die Autoren des vorliegenden Jubiläumsbuches, Reinhold Kraus, Manfred Kravatzky und Marcel Sofariu, es als angebracht – ja als ihre Schuldigkeit – angesehen, das Wirken des SKV anlässlich der 140. Wiederkehr seiner Gründung im Jahre 1880 zu würdigen und durch eine zweisprachige Veröffentlichung auch der breiten rumänischen Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. So heißt es in der Einführung zum 2021 erschienenen Jubiläumsband.

Der Jubiläumsband wurde gedruckt mit finanzieller Unterstützung des Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen Kronstadt und wurde herausgegeben von der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV) und dem 1996 wieder gegründeten Siebenbürgischen Karpatenverein (SKV). Sowohl die deutsche als auch die rumänische Fassung enthalten eine Dokumentation über die Tätigkeit des SKV im Zeitraum 1880-1945, seine Rolle im Bergtourismus in Siebenbürgen/Rumänien und seine Nachfolgevereine.

In seinem Grußwort schreibt der DFDR-Vorsitzende und ehemalige SKV-Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr u. a. Folgendes: ,,Im Jahre 1880 wurde von einigen beherzten Männern der Siebenbürgische Karpatenverein (SKV) gegründet, nachdem schon einige Jahre vorher (Anm. der Redaktion: 1873) in Kronstadt ein kleiner Vorgänger, der ‚Siebenbürgische Alpenverein‘ gegründet worden war, der dann als Sektion Kronstadt in den SKV aufgenommen wurde. Wie auch auf anderen Gebieten haben die Siebenbürger Sachsen hier Pionierarbeit geleistet: Es wurden Berghütten gebaut, Wanderwege hergerichtet und markiert, praktisch unsere Berge für die Bürger erschlossen, aber auch die Bergwelt wissenschaftlich erforscht. (…) Bald kam auch das Skifahren dazu und – nicht zu vergessen – der Einsatz der Frauen, die nicht nur bei den Festen in den Berghütten dabei waren, sondern auch beim Wandern.“

Beide Bände werden kostenlos vertrieben.

Beatrice UNGAR