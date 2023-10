33. Sachsentreffen in Keisd

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2835

Hermannstadt/Keisd. – Unter dem Motto „Mensch und Natur. Kulturlandschaft Siebenbürgen” findet in Keisd/Saschiz vom 29. September bis 1. Oktober d. J. das 33. Sachsentreffen statt. Für die Fahrt zum Sachsentreffen stellt das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt am Samstag, den 30. September einen Großraumbus zur Verfügung. Abfahrt ist um 7 Uhr auf dem Parkplatz am Thaliasaal, Rückfahrt aus Keisd 18 Uhr.

Eröffnet wird die Veranstaltung heute, Freitag, den 29. September, 17 Uhr, mit der Vorstellung lokaler Projekte und Initiativen zum Erhalt von Kirchenburgen, ab 19 Uhr gibt es eine Tanzunterhaltung. Am Samstag, den 30. September, 10 Uhr findet der Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt, um 12 Uhr der Aufmarsch der Trachtengruppen. Um 13.30 Uhr findet die Festveranstaltung in der evangelischen Kirche statt, mit Grußworten, dem Festvortrag von Dr. Rudolf Poledna und Dietmar Gross zum Motto des Sachsentreffens und der Verleihung der Honterusmedaille an Dr. Paul Niedermaier, die Laudatio hält Dr. Harald Roth.

Ab 15 Uhr wird ein Rundgang durch Keisd geboten und um 16.30 Uhr die Theatervorstellung ,,Esi woor et…“ von Hilde Juchum, gespielt von der siebenbürgisch-sächsischen Theatergruppe Ingolstadt im neuen Gemeindesaal.

Um 20 Uhr lädt die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Keisd zum gemütlichen Beisammensein ein.

Den Sonntag gestalten die HOG und die evangelische Kirchengemeinde Keisd. Um 10 Uhr ist ein Gottesdienst geplant und ab 12 Uhr eine Wanderung mit Picknick (Selbstverpflegung). DFDS