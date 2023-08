Zwei Jugendorchester auf der Bühne

Teile diesen Artikel

ICon Arts-Festival und -Akademie und Konzerte auf dem Dach des Thaliasaals

Ausgabe Nr. 2829

Die Förderung von Nachwuchsmusikerinnen und -musikern, -komponistinnen und -komponisten haben sich die Gründer des ICon Arts-Festivals von aller Anfang auf die Fahne geschrieben. So gibt es nicht nur Konzerte an unkonventionellen Orten sondern auch Meisterklassen. In diesem Jahr standen solche in den Bereichen Canto, Violine, Cello, Gitarre, Schlagzeug, Flöte im Angebot.

Mit dem Konzert des Sweelinck-Jugendorchester aus den Niederlanden am 30. Juli begann das gemeinsame Programm des ICon Arts-festivals und des von der Hermannstädter Staatsphilharmonie veranstalteten Festivals ,,Konzerte auf dem Dach des Thaliasaals“. Ein weiteres Jugendorchester konzertierte am 4. August im Thaliasaal. Unter der Leitung des Dirigenten Kaspar Zehnder brachte das Giovane-Orchester nach eingehender in Seligstadt absolvierter Probenzeit Werke von George Enescu, Joseph Lauber, Arthur Honegger und Oana Vardianu zu Gehör. Die Komponistin Oana Vardianu hatte auf Anfrage von Zehnder eigens für das Orchester ein Werk komponiert, das unter dem Titel ,,Renaissance du temps“ stand und seine Welturaufführung erlebte.

Werke von Kolleginnen und Kollegen Vardianus von der Nationalen Musikuniversität Bukarest hatte am 2. August das ICon Arts-Ensemble vorgetragen, unter der Stabführung junger Dirigentinnen und Dirigenten, ebenfalls von der Bukarester Musikuniversität.

B. U.