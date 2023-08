Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2828

Im Auftrag der evangelischen Kirchengemeinde reparieren die Wandergesellen das Dach des Hauses Nr. 12 in der Wiesengasse/Tipografilor, in dem sich auch die HZ-Redaktion befindet, nachdem sie im Vorjahr an dem gleichen Haus das Dach zum Innenhof repariert hatten. Gestern wurde die diesjährige Schauwerkstatt der Wandergesellen auf dem Huetplatz eröffnet. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. Foto: Lorenz ZECK