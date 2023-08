Klagenfurter im Einsatz

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2829

Die jahrzehntelange Verbundenheit zwischen Hermannstadt und Klagenfurt hat auch diesen Sommer schöne Früchte getragen. Eine Jugendgruppe der evangelischen Pfarrgemeinde Johanneskirche aus Klagenfurt in Betreuung von Pfarrerin Sabine Schmoly und Jugendreferent David Oblak verbrachte ihre Jugendfreizeit vom 31. Juli bis zum 10. August in Siebenbürgen. Von ihrer Unterkunft im Jugendzentrum Kirchenburg Holzmengen aus unternahmen sie verschiedene Aktionen und Ausflüge. Unter anderem waren sie zu Gast in den drei Landlerdörfern Neppendorf, Großau und Großpold und bei der Partnergemeinde in Hermannstadt, wo sie den Gemeindegottesdienst mitgestalteten, sich mit Hermannstädter Jugendlichen trafen und zwei Arbeitseinsätze im Garten des Diakoniehofs Schellenberg mit viel Fleiß durchführten. Dankenswerterweise wurde die Reise vom Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt am Wörthersee, Partnerstadt von Hermannstadt, finanziell unterstützt. Unser Bild: Die Einsatztruppe nach getaner Gartenarbeit in Schellenberg: Klagenfurter und Hermannstädter Jugendliche und ihre Betreuerinnen, Einwohner des Diakoniezentrums Schellenberg, Freiwillige aus Deutschland, Mitarbeiterinnen der Hermannstädter Kirchengemeinde. Text: Hans-Georg JUNESCH, Foto: Eva HÖSCHL