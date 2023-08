Gute Energie am See

Teile diesen Artikel

,,Ugly Kid Joe“ erstmals beim Astra Rock Festival

Ausgabe Nr. 2829

„Ein Traum ist wahr geworden“ für Mee Rah, der Hermannstädter Sängerin der Band „Alpha Q“, die zusammen mit „Ugly Kid Joe“ auf der Bühne stehen und deren Hit „Cats in the Cradle“ singen durfte. So geschehen am Freitagabend in Hermannstadt, auf der Bühne am See im Freilichtmuseum, wo die zweite Auflage des Astra Rock Festivals am Wochenende stattfand.

Headliner war die amerikanische Rockband „Ugly Kid Joe“, die in den 1990-er Jahren weltweiten Ruhm erlangte mit ihren Hit-Singles „Everything About You“ und „Cats in the Cradle“ – einer Coverversion des Songs von Harry Chapin aus dem Jahr 1974.

Nach Hermannstadt waren viele Fans aus dem ganzen Land angereist, um die kalifornischen Rocker zu sehen, die in Rumänien zuletzt vor vier Jahren in Câmpulung Muscel im Rahmen des „Posada Rock Festivals“ zu sehen waren.

Die gute Energie im Freilichtmuseum wurde von Frontmann und Sänger Whitfield Crane hochgetrieben, der immer wieder zum Mitsingen und rhythmischen Mitklatschen aufrief.

Der Höhepunkt des Konzertes war allerdings die Interpretation des Songs „Cats in the Cradle“, für den Whitfield die Hilfe einer hiesigen Sängerin erforderte, die er zuvor singen gehört hatte. „I thought, good Lord, this girl can sing!“ („Ich dachte, guter Gott, dieses Mädchen kann singen!) und sang zusammen mit Mee Rah den Hit der Band.

Eröffnet wurde das Astra Rock Festival mit dem Konzert der Hermannstädter Heavy Metal Band „Alpha Q“, gefolgt von „Rana“, „Niște Băieți“, „Fără Zahăr“, „Ugly Kid Joe“ und „Gabi Georgescu Dj Set“. Am Samstag konzertierten „Om la lună“, „Nuanțe“, „Byron“, „Țapinarii“, „Vița de Vie“ und „Jiji Lazăr Dj Set“ während am Sonntag „Doomsday Astronaut“, „The Groovy Bastards“, „The Hellfreaks“, „Gunshee“, „Therapy?“ und „Dan Amariei Dj Set“ auf den beiden Bühnen im Freilichtmuseum auftraten.

Cynthia PINTER