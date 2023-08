Gebäude der Stadt wird saniert

Ausgabe Nr. 2827

Der Vertrag im Wert von 10,7 Millionen Lei (rund 2,17 Mio. Euro) für die Sanierung des Gebäudes der Stadtverwaltung (u. a. befindet sich hier das Standesamt) in der Schewisgasse/Bd. Victoriei wurde im Anschluss an ein öffentliches Ausschreibungsverfahren mit der Firma Euras Sathmar unterzeichnet. Im Rahmen der Arbeiten sollen u. a. die Räume neu eingeteilt, die Sanitäranlagen saniert, die Elektro- und Heizungsanlagen und der Brandschutz modernisiert, der Zugang für Personen mit Behinderung verbessert werden. Die Arbeiten sollen in 12 Monaten abgeschlossen werden. Foto: Presseamt der Stadt