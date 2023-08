Teile diesen Artikel

,,Mit Erinnerungen gepflastert“ im Spiegelsaal

Ausgabe Nr. 2830

Eine eher untypische Buchvorstellung fand am 10. August d. J. im Spiegelsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt statt. Von den 36 Hermannstädtern und Menschen, die längere Zeit in Hermannstadt gewohnt haben, die auf Dagmar Dusils Anfrage, für eine Anthologie über ihre Straße zu schreiben, geantwortet hatten, waren sechs dabei. Als siebente im Bunde moderierte Dagmar Dusil die Veranstaltung.

,,Nostalgie pur. Wer Hermannstadt mit seinen Gassen und Straßen vermisst, sollte sich unbedingt das Buch ,Mit Erinnerungen gepflastert‘, eine Anthologie von Dagmar Dusil, die 2022 als Band 28 der Reihe Fragmentarium im Pop Verlag Ludwigsburg erschienen ist, beschaffen. Wenn man darin liest, werden Erinnerungen an die guten alten Zeiten wach, als noch die meisten Straßen der Stadt am Zibin unasphaltiert waren und ein Paradies für Kinder waren. Unterstadt und Oberstadt, aber auch Josefstadt oder Bahnhofsviertel werden liebevoll von den Autorinnen und Autoren beschrieben, so wie sie diese Orte als Kinder kennen und lieben gelernt haben.“ So beginnt HZ-Redakteurin Cynthia Pinter die Rezension des Buches, die in der HZ Nr. 2803 vom 3. Februar 2023 erschienen ist.

Ob nun die sieben Autorinnen und Autoren Nostalgie bei dem zahlreichen Publikum ausgelöst haben, bleibt dahingestellt. Auf jeden Fall war die gesamte Veranstaltung genau wie das Buch selbst eine einzige Einladung, Hermannstadt erneut zu erkunden, vielleicht einmal aus der Perspektive von ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern, treu dem Goethe-Spruch, der immer noch an dem Haus an der Ecke Berggasse/Dealului-Josefgasse/Dr. Ioan Rațiu zu lesen ist: ,,Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“.

Nachdem Heinrich Höchsmann in gewohnt humorvoller Art seine Kindheit in der Schullerusgasse/Negoi Revue passieren ließ, weckten Monika Reiner Erinnerungen an die Wolfgasse/Lupeni und Dietfried Zink an die Franziskanergasse/Șelarilor. Kurzweilig präsentierten Kurt Thomas Ziegler ,,seine“ Schwimmschulgasse und Joachim Wittstock seinen Beitrag zum Alten Theater/Thaliasaal. Über die Gärtnergasse/Grădinarilor und deren frühere Bewohner erzählte Jürgen Schlezack, der sich noch genau daran erinnert, wer wo gewohnt hat. Zuletzt las Dusil ein Fragment aus ihrem Beitrag über die Färbergasse/Vopsitorilor.

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Hans Günther Seiwerth, der auch ein Lied vortrug, das er der Bräuhausgasse/Berăriei gewidmet hat, wo er im Haus Nummer 3 gewohnt hat, sowie die Vertonung eines Gedichts von Dagmar Dusil aus deren Gedichtband ,,Transitschatten“, das mit den Worten ,,Woran halte ich mich fest“ beginnt. A. D.