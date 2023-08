Kleinscheuerner bieten Siebenbürgischen Liederabend im Gong-Theater

Ausgabe Nr. 2827

Zu diesem Anlass sind alle eingeladen, mitzufeiern und Gemeinschaft zu genießen, über alle Grenzen hinweg. Eröffnet wird die Feier am Samstag, den 12. August mit politischer und gesellschaftlicher Prominenz.

Die ausgewanderten Kleinscheuerner haben die Möglichkeit, die Feier in Form von Kulturbeiträgen mitzugestalten, so wie es die Siebenbürger Sachsen als kreative Gestalterinnen und Gestalter des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens früher taten.

Besondere Höhepunkte werden der sächsische Ball am Samstagabend im Gemeindesaal mit der ,,Nova Band“ aus Heidenheim und der Gottesdienst am Sonntag sein. Die Heidenheimer siebenbürgischen Musikanten, Tanzgruppen der Eltern, der Jugend und der Kinder werden über mehrere Tage auf der Festbühne auftreten.



Am 13. August 2023, um 18 Uhr, findet im Gong-Theater für Kinder und Jugendliche in Hermannstadt ein siebenbürgischer Liederabend statt. 2023 erfüllen sich 700 Jahre seit der urkundlichen Erwähnung der Gemeinde Kleinscheuern – das ist ein Anlass, sich an das Leben und die Lieder, die das Dorfleben begleiteten, zurückzuerinnern. Ein Liederabend zum Geburtstag eines Dorfes? Warum nicht?

Wie oft hieß es: ,,Kut, mer sängen int“, wenn man zusammen gesessen hat bei Geburtstagsfesten oder an sonstigen Feiertagen. Das Singen führte Menschen zusammen, sowie auch der Geburtstag des Dorfes wieder Menschen zusammenführt aus unterschiedlichen Ländern und Generationen.

Die Lieder entführen in die kleine, beschauliche Welt der siebenbürgischen Dörfer. Szenen aus dem Alltagsleben werden in einer knappen und bilderreichen Sprache dargestellt. Manches gehört bereits der Vergangenheit an, Szenen aus dem vergangenen Leben in der alten Heimat und Vieles ist wiederum zeitlos in seinen ureigensten menschlichen Regungen um Liebe und Glück, Enttäuschung und Verzagen.

Die Lieder werden von jungen Künstlerinnen am Klavier und an der Querflöte begleitet. Die Organistin der evangelischen Kirche, Edith Toth und Solistinnen und Solisten aus Deutschland werden die Lieder singen. Stimmungsbilder ergänzen die Lieder.

Martin RILL