Belvedere Park eröffnet

Teile diesen Artikel

Ausgabe Nr. 2829

Ein neuer Park, namens Belvedere, ist am Freitagnachmittag, dem 11. August, in der Nähe der Poplaker Straße in Hermannstadt im Beisein der Bürgermeisterin Astrid Fodor eröffnet worden. Unzählige neugierige Besucher strömten in den 6,4 Hektar großen Park, der auf einem Hügel gebaut wurde, von dem aus man eine schöne Aussicht auf das Cindrel- und Zibinsgebirge hat. Innovation und Nachhaltigkeit wurden bei der Einrichtung des Parks – der von der Preot Bacca-Straße aus zu erreichen ist – groß geschrieben, so gibt es 3 mobile Solarkollektoren, die die Energie für die Parkbeleuchtung erzeugen. Auf dem großen Areal gibt es mannigfaltige Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Dazu zählen ein Basketball-/Fußballplatz, Minigolfparcours, Pumptrack für Trick-Radfahrer, eine Kinder-Seilbahn mit Tellerschaukelsitz, Rutschen und Klettergerüste, aber auch Bänke und Hängematten zur Entspannung. Lesen Sie mehr über den Belvedere Park in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild: Bürgermeisterin Astrid Fodor beim Erkundungsspaziergang durch den neuen Park.

Foto: Cynthia PINTER