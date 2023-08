800 Jahre zusammengefasst

Teile diesen Artikel

Broschüre zur Geschichte der Michelsberger Burg in drei Sprachen erschienen

Ausgabe Nr. 2828

Anlässlich des 800-Jährigen Jubiläums der Michelsberger Burg in diesem Jahr hat Petra Aldea-Henning, Mitglied der Gemeindevertretung in Michelsberg, eine Broschüre herausgegeben, welche das 800-jährige Bestehen der geschichtsträchtigen Kirchenburg in vielen verschiedenen Facetten beleuchtet und zusammenfasst.

Auf über 50 Seiten wird dabei die reichhaltige Geschichte des Bauwerks, sowie auch seine Präsenz in verschiedensten Kunstwerken, Gedichten und Postkarten erläutert. Neben der Schenkungsurkunde aus dem Jahre 1223 (samt Übersetzung) finden sich in der Broschüre unter anderem auch anschauliche Erläuterungen zur Bauweise und Konstruktion des Gebäudes, sowie verschiedene Versionen der Sage rund um die „Heiratssteine von Michelsberg“. Die Herausgeberin verweist außerdem auf die traditionellen Veranstaltungen auf der Michelsberger Burg, wie das Maiblasen/Maisingen und das Adventssingen, sowie auch die Sommerkonzertreihe „Michelsberger Spaziergänge“, welche auch in diesem Sommer wieder wöchentlich stattfindet. Die umfangreiche Aufarbeitung der Geschichte der Michelsberger Kirchenburg wurde unter anderem durch umfangreiche Recherchearbeit im Archiv der Hermannstädter Zeitung ermöglicht, welche die Geschehnisse auf der Michelsberger Burg schon seit Jahrzehnten nachhaltig medial begleitet.

Die Broschüre erschien mit der Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Rumänischen Regierung durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Hermannstadt. Interessierte können sie vor Ort bei den Konzerten der Reihe ,,Michelsberger Spaziergänge“ kostenfrei in Anspruch nehmen. Es gibt Auflagen in rumänischer (Übersetzerin: Anna Katharina Henning), deutscher und englischer Sprache (Übersetzerin: Irmgard Walter).

Samuel HÖRMANN