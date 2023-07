Zum 40. Jubiläum des HHB

Ausgabe Nr. 2824

Seit 17 Jahren bin ich Mitglied der Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt (HDH) und möchte aus aktuellem Anlass meine Erfahrungen mit dem Hermannstädter Heimat-Boten (HHB) mitteilen. Jede Ausgabe des „Boten“ war für mich ein Unikat und jeder entsprechend dazu verfasste Leitartikel von Dagmar Zink eine Premiere. Immer wieder ein großes Lesevergnügen. Der Inhalt jeder Ausgabe ist ein Mosaik von gut dokumentierten Beiträgen bereichert mit Fotos, der bestrebt ist den Lesegenuss zu erfüllen. Als „Heimat-Bote“ sind die Artikel mit „Heimatverbundenheit“ und „Kulturelles“ gut vertreten.

Persönliche nostalgische Erinnerungen an Hermannstadt sind schwächer vertreten. Sie sind doch immer ein Balsam für unsere Hermannstädter Seele. Auch vermisse ich die Beiträge der jüngeren Generation der 80-ger Jahre zu diesem Thema. Es wäre sehr erfreulich, wenn auch sie motiviert werden könnten, ihre Erinnerungen und Erfahrungen mit der neuen veränderten Kulturmetropole zu veröffentlichen. Eine Jugendinitiative, wie sie beim SZ-Jugendforum besteht wäre sehr begrüßungswert.

Den Reiseberichten von Hermannstadt, den Begegnungen auf dem Huetplatz und den Treffen in Dinkelsbühl wird immer ein großes Denkmal gesetzt aber oftmals mit zu vielen Fotos (manchmal eine ganze Seite). Eine bessere Auswahl wäre ratsam. Diese Beiträge sind interessante Informationen für die Leser die, aus verschiedenen Gründen, nicht dabei sein konnten. Sie sind auch eine „Brücke der Erinnerungen“ zwischen Heimat und Zuhause. Über die Jubiläen der Klassentreffen wird auch zu wenig berichtet. Sie sind es wert erwähnt zu werden. Was den HHB bereichert und gerne gelesen wird, dass ist die „Humor Ecke“ und die „Prosa Ecke“. Die neue Rubrik mit den Gedenktagen an Persönlichkeiten könnte gelegentlich beibehalten werden. Schön ist es auch, dass „In Memoriam“ die bekannten Hermannstädter Persönlichkeiten und treuen Leser nicht vergessen werden. Neue Informationen vom Büchertisch sind auch immer nützlich.

Ich wünsche dem gesamten Team noch viele kreativ-erfolgreiche Jahre mit weiteren reichhaltigen und interessanten HHB- Ausgaben.

Peter BETSY

Augsburg