Talente aus der ganzen Welt

Nachlese zum 27. Carl Filtsch-Klavier- und Kompositionswettbewerbsfestivals

Ausgabe Nr. 2825

Liebhaber der klassischen Musik konnten am 12. Juni die talentiertesten jungen Pianisten aus aller Welt unterstützen. Im Thalia-Saal fand nämlich um 19 Uhr der Galaabend der 27. Auflage des Carl-Filtsch-Klavier-und Kompositionswettbewerbfestivals statt. Im Rahmen der Veranstaltung waren vom 9. bis 11. Juli d. J. die begabten Musiker in drei Altersklassen um Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro gegeneinander angetreten. Die drei Besten der Kategorie C (15-30 Jahre) traten am Galaabend gegeneinander an.

Die Jury des Wettbewerbs setzte sich wie auch in den vorigen Jahren aus international renommierten Persönlichkeiten aus der Musiklandschaft zusammen. Neben dem Vorsitzenden der Jury, dem Pianisten Csíky Boldizsár, gehörten zudem Eckhardt Gábor, Daniel Goiți, Nadja Preissler, Lea Adam, Tiberiu Soare und Andrey Yaroshinsky dazu.

Neben Sonderpreisen wurden die besten Akteure aus der Kategorie A (geboren nach dem 27. Mai 2007), Kategorie B (geboren zwischen dem 26. und 27. Mai 2011) und Kategorie C (geboren zwischen dem 26. Mai 1992 – 26 .Mai 2007) ausgezeichnet.

Die Zuschauer der Veranstaltung sahen zwei Stunden eine leidenschaftliche Darbietung der Nachwuchspianisten.

In der jüngsten Altersklasse setzte sich Ștefan Leonard Țicu vor Gruia Ioan Soare (2. Platz) und Clara Maria Ormanji (3. Platz) durch. In der Kategorie B siegte Inya Cutova. Hier erhielt Alexei Emanuel Ormanji den Peter Szaunig-Sonderpreis, den Dagmar Dusil gestiftet und ausgestattet hat.

Die Besten der höchsten Altersklasse wurden bei der Interpretation der Klavierkonzerte ihrer Wahl vom sinfonischen Orchester der Hermannstädter Staatsphilharmonie unter der Stabführung von Tiberiu Soare begleitet. Taewoong Yoo aus Südkorea spielte das 5. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven und erhielt als Drittplatzierter ein Preisgeld von 1000 Euro, während Yelyzaveta Pachabut aus der Ukraine das 2. Klavierkonzert von Frédéric Chopin interpretierte und den zweiten Platz belegte, der mit einem Preisgeld von 2000 Euro belegt war. Ihr Landsmann Ivan Shemchuk setzte sich mit einer überzeugenden Leistung – 1. Klavierkonzert von Chopin – durch und erhielt als Hauptgewinn 3000 Euro. Nach der Preisvergabe endete der Galaabend, bis im nächsten Jahr erneut junge Pianisten aus der ganzen Welt ihr Talent unter Beweis stellen können.

Robert MILITZ

Die Preisträger der 27. Auflage

Kategorie A (bis 11 Jahre)

Interpretation:

Preis: Ștefan Leonard Țicu (Rumänien) Preis: Gruia Ioan Soare (Rumänien)

Clara Maria Ormanji (Rumänien)

Preis: Alexia Sofia Vișan (Rumänien)

Kategorie B (11-15 Jahre)

Interpretation:

Preis: Inya Cutova (Rumänien) Preis: Alexei Emanuel Ormanji (Rumänien) Preis: Ruben Natan Ghidiceanu (Rumänien)

Komposition:

Preis: Alexei Emanuel Ormanji (Rumänien) Preis: Ruben Natan Ghidiceanu

Kategorie C (15-30 Jahre)

Interpretation:

Preis: Ivan Shemchuk (Ukraine) Preis: Yelyzaveta Pachabut (Ukraine) Preis: Yoo Taewoong (Südkorea)

Carl Filtsch-Sonderpreis: Yelyzaveta Pachabut (Ukraine)

Walter Krafft-Sonderpreis: Inya Cutova (Rumänien)

Peter Szaunig-Sonderpreis: Alexei Emanuel Ormanji (Rumänien)

Rotary Sibiu Cibinium-Sonderpreis für den Bestplazierten

Hermannstädter: Luca Capuzzo.

Sonderpreis für die jüngste Teilnehmerin: Mia-Tiana Mureșan