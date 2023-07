Hier ist Deutsch kinderleicht

Ausgabe Nr. 2823



In der malerisch unweit des Stausees bei Gura Râului gelegenen Ferienanlage ,,Cheile Cibinului“ (Zibinsklamm), fand dieses Jahr vom 18.-25. Juni das „Sommersprachferienlager“ statt, organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Jugendorganisationen in Rumänien (ADJ) mithilfe der Förderungen des Bundesministeriums des Innern, der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland und des Departements für interethnische Beziehungen der Rumänischen Regierung. Dabei waren die 9-13 Jahre alten Kinder dazu angehalten, deutsch zu reden, um ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Die 56 Teilnehmenden wurden in 5 Gruppen unterteilt und meisterten zusammen verschiedene Herausforderungen. Von Teamspielen wie Staffellauf, Koordinationsspielen, künstlerischen Aufgaben oder Wissensquizes erlebten die Kinder während des guten Wetters jede Menge Abwechslung. Die größten Sprachtalente konnten sich Punkte als Belohnung verdienen. Desgleichen wurde den Kindern viel Unterhaltung geboten. Bei Sportprogrammen oder bei einem gemeinsamen Lagerfeuerabend konnten sie sich austoben und auch entspannen. Alle Beteiligten erfreuten sich am vielfältigen und abwechslungsreichen Programm und erweiterten dabei auch kinderleicht ihre Deutschkenntnisse. Aufgrund dieses Erfolges wird schon sehnsüchtig nach Ende August geschaut, denn dann findet auch schon das 2. „Sommersprachferienlager“ statt.

Text: Robert MILITZ, Foto: Theresa DISSEN