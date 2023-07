Zur 10. Jubiläumsauflage des ,,Sibiu Sands“

Ausgabe Nr. 2825

Trocken und heiß wie in der Wüste war es am Wochenende in Hermannstadt. Und auf dem Kleinen Ring sah es auch noch wie in der Sahara aus. Hier fand nämlich die zehnte Jubiläumsauflage des Beachvolleyballturniers „Sibiu Sands“ statt. Diesmal spielten Amateure und Profis aus dem In- und Ausland vom 7. bis 16. Juli und am Sonntag, dem 16. Juli, wurden die besten Volleyballspielerinnen und Volleyballspieler prämiert.

Zahlreiche sportbegeisterte Zuschauer genossen während der zehn Tage die Atmosphäre auf dem Kleinen Ring. Amateure wie Profis reisten aus dem ganzen Land an, um ihr Können auf dem Sand unter Beweis zu stellen. Eingeteilt wurde der Wettkampf in die Kategorien Hobby, Kadetten und International Open. Mehr als 100 Mannschaften – die größte Anzahl von Teams in der Geschichte des Sports in Rumänien und Südosteuropa – kämpften um den großen Titel in der jeweiligen Kategorie, und die besten Teams gingen mit Pokalen, Medaillen und Geldpreisen von insgesamt 4.400 Euro nach Hause.

Das Open-Finale der Damen wurde zwischen CS Oțelu Rosu und CSU Galați ausgetragen. Es war ein hart umkämpftes Spiel, das nach fast einer Stunde mit dem Sieg der Athletinnen aus dem Bergbanater Ferdinandsberg endete. Als einziges Bedauern äußerte Adina Stanciu, dass sie kein Spiel bei Nacht austragen konnten: „Nächstes Jahr werden wir die Organisatoren bitten, uns in der Nacht spielen zu lassen, mit vielen, vielen Leuten. Es ist wunderbar in Hermannstadt“, sagte Stanciu, die sich den Sieg mit Kollegin Ioana Ordean teilen durfte.

Das Open-Finale der Männer beendete das Turnier stilvoll mit einem internationalen Spiel zwischen den Athleten von Știința Politehnica București und USM Moldova. Es war das zweite Spiel des Turniers, bei dem die beiden Mannschaften aufeinander trafen, und das Ergebnis war jedes Mal dasselbe: 2:0 für die Bukarester. „Wir haben uns in Hermannstadt immer wohl gefühlt. Wir sind gekommen, um zu siegen, denn es ist ein Wettkampf. Aber es geht auch immer um die Show, darum, sich auf dem Spielfeld wohlzufühlen und die Show zu bieten, die die Leute erwarten“, sagte Bogdan Bratosin, nachdem er das Finale zusammen mit seinem Kollegen Valentin Hupoiu gewonnen hatte.

Organisiert wurde „Sibiu Sands“ von „Eco Sport Team“ und „Grey Projects“, mit Kofinanzierung des Hermannstädter Bürgermeisteramtes und des Kreisrats.

Cynthia PINTER