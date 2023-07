Epilog statt Prolog

Ausgabe Nr. 2823



An der 13. Auflage der Hermannstädter Radtour, die gestern begonnen hat bis einschließlich den 9. Juli stattfindet nehmen 24 Profi-Teams aus Deutschland, Belgien, Norwegen, Italien, der Schweiz, Tschechien, USA, den Niederlanden, Polen, Neuseeland, Mexiko, Bulgarien und Rumänien teil. Auch in diesem Jahr wird eine Etappe auf der Transfogarascher Hochstraße gefahren, und zugleich der Transfăgărășan Challenge-Wettkampf für Amateurradsportler organisiert. Das ist heute, Freitag, den 7. Juli. Für Amateurradler gibt es außerdem morgen, Samstag, den 8. Juli, den Păltiniș Challenge-Wettkampf und für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren am 9. Juli den Green Day Kids-Wettkampf. Dank Livestream Romania werden alle Etappen kostenlos online zu verfolgen sein: 7. Juli, Etappe 2: 11-17.15 Uhr, 8. Juli, Etappe 3: 14.30-19.45 Uhr bzw. 9. Juli, Etappe 4a: 9-12.45 Uhr/Etappe 4b: 17.30-20.50 Uhr auf livestream.com, Facebook und der Homepage ciclism.sibiu.ro Zusätzlich gibt es Live-Übertragungen auf Digi Sport. Die Etappe 4b wird am Sonntag, dem 9. Juli, zwischen 17 und 20 Uhr in Hermannstadts Altstadt ausgetragen. Genaue Angaben über die für die Hermannstädter Radtour an den letzten drei Tagen für den Kfz-Verkehr gesperrten Straßen finden Sie unter https://ciclism.sibiu.ro/ro/restrictii.html. Unser Bild: Bei den ersten 12. Auflagen wurde das Rennen durch die Altstadt als Prolog organisiert, hier ein Radsportler vor der Kulisse der evangelischen Stadtpfarrkirche auf dem Hundsrücken. Foto: ciclism.sibiu.ro