UNITER-Preise

Ausgabe Nr. 2821



Bei der Gala des Rumänischen Theaterverbands (UNITER) am 12. Juni d. J. im Saal des Temeswarer Nationaltheaters wurde die Schauspielerin Ida Jarcsek-Gaza vom Deutschen Staatstheater Temeswar mit dem Preis für ihr gesamtes Schaffen ausgezeichnet. Unser Bild: Der einzige UNITER-Preis für Hermannstadt ging an die Schauspielerin Cendana Trifan (rechts) für die beste weibliche Nebenrolle in dem Zweipersonenstück ,,Mama“ von Marta Barceló (Regie Mariana Cămărășan), in dem Diana Văcaru-Lazăr (links) die Hauptrolle spielt. Foto: Gligor NICOLAE