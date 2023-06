Theaterfestival beginnt heute

Ausgabe Nr. 2821



,,Eine Kathedrale voller Orgeln“: Unter diesem Motto steht das Orgelkonzert, mit dem in der evangelischen Stadtpfarrkirche heute um 16 Uhr das 30. Hermannstädter Internationale Theaterfestival (FITS) feierlich eröffnet wird. 35 Minuten lang erklingen vier Orgeln im Hauptschiff der Kirche, gespielt von Jean-Christophe Geiser (Lausanne/Schweiz), Paul Cristian (Kronstadt/Rumänien), Brita Falch Leutert (Norwegen/Schweiz) und Jürg Leutert (Schweiz). Die Regie der Eröffnungsveranstaltung haben die Hermannstädter Stadtkantorin Brita Falch Leutert der Musikwart der EKR Jürg Leutert und der Schweizer Organist Jean-Christophe Geiser inne. Im Rahmen des 30. FITS sind bis zum 2. Juli rund 800 Theater-, BallettStraßentheatervorstellungen, Ausstellungen, Vorträge u. v. a. m. geplant. Das genaue Programm finden Sie unter sibfest.ro. Unser Bild: Szenenfoto aus dem Stück ,,Die Möwe“ von Anton Tschechow, das in der Regie von Masahiro Yasuda vom Theater Yamanote Jijosha (Japan) am 1. Juli im Gong-Theater aufgeführt wird. Foto: Toshiyuki HIRAMATSU