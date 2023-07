Guter Saisonstart

Ausgabe Nr. 2822



Der Hermannstädter Rallyefahrer Sebastian Barbu hat die Saison 2023 mit einem Sieg bei der Harghita-Rallye begonnen. Es folgte ein Rücktritt von der Argeș-Rallye und am vergangenen Wochenende platzierte er sich auf Platz 2 bei der Maramureș-Rallye. Die Teilnahme an der Maramureș-Rallye, der dritten Etappe der „Betano Rallye-Landesmeisterschaft“, wurde in letzter Minute bestätigt, so dass Sebastian Barbu zusammen mit Kopilot Teo Gabi Găină antrat.

Der erste Tag war einer, an dem Sebastian Barbu eine vorsichtige Herangehensweise wählte und mit der besten Zeit auf der sechsten Runde endete. Mit zwei weiteren Top-Vier-Platzierungen auf den beiden Wertungsprüfungen am Sonntag beendeten Sebastian Barbu und Teo Gabi Găină die Maramureș-Rallye auf Platz 2. Die vierte Etappe der Landesmeisterschaft, die „Sibiu Rallye“, findet am 14. und 15. Juli in und um Hermannstadt statt. Foto: Privat