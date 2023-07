Geigenvirtuosin wurde 60

Ausgabe Nr. 2822



Die in Wehr im Schwarzwald geborene Geigenvirtuosin Anne-Sophie Mutter wurde mit 13 Jahren von Herbert von Karajan entdeckt und hat Weltkarriere gemacht. Gestern hat sie ihren 60. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass wurde auf ARD ein Porträtfilm ausgestrahlt, in dem sie u. a. sagt: ,,Musiker sind dann am Privatesten, wenn sie auf der Bühne sind“. Seit 25 Jahren unterstützt Prof. Anne-Sophie Mutter Kinderheime in Rumänien. Zunächst in Viktoriastadt und seit 2007 in Orlat. Unser Bild: In Orlat war die Jubilarin zuletzt am 9. September 2017, am Tag nach ihrem Konzert mit dem Pittsburgh Orchestra beim Enescu-Festival in Bukarest. Spontan griff sie zu ihrer Geige und spielte mit der heimeigenen „CPO-Band“ ,,Oh when the Saints“, zur Begeisterung der Kinder und des Bandleaders Radu Popescu. Foto: Beatrice UNGAR