Eine neue und eine modernisierte Brücke

Ausgabe Nr. 2820



Die Zibinsbrücken auf der Alba Iulia-Straße sind wieder für den Kfz-Verkehr freigegeben worden. Die alte stromaufwärts gelegene zweispurige Brücke aus dem Jahr 1938 wurde abgerissen und an ihrer Stelle eine dreispurige Brücke gebaut. Zwei der Fahrspuren münden an der Kreuzung mit den Straßen Maramureșului und Malului in den Kreisverkehr, die dritte Fahrspur direkt in die Maramureșului-Straße. Die neue Brücke ist 65 Meter lang und 16 Meter breit, ausgestattet mit Gehsteig und Radweg. An der im Jahr 2000 gebauten Brücke, die stromabwärts liegt, wurde die tragende Struktur erneuert, so dass die beiden Brücken getrennte Stützstrukturen haben. Bürgersteig und Fahrspuren wurden neu asphaltiert und dazu ein Radweg eingerichtet. Erneuert wurde auch die öffentliche Straßenbeleuchtung. Noch nicht ganz fertig ist die Verbindung mit den Radwegen, die unter den Brücken verlaufen. Foto: Beatrice UNGAR