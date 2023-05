Pokalsieger

Ausgabe Nr. 2818



Zum ersten Mal wurde das Finale des Rumänienpokals im Fußball (Cupa Romaniei Betano) auf dem Hermannstädter Stadion ausgetragen. Am Mittwoch, dem 24. Mai, traten vor fast 12.000 Fans die Finalisten – Sepsi Sfântu Gheorghe und Universitatea Cluj – gegeneiander an. Es fiel kein einziges Tor während der regulären Spielzeit und das Spiel entschieden die Sanktgeorger durch Elfmeterschießen für sich: 5:4, nachdem der Torwart Roland Niczuly drei Schüsse hielt. Unser Bild: Konfetti- und Champagnerbad bei der Übergabe des Rumänienpokals an Sepsi Sanktgeorgen. Foto: Cynthia PINTER