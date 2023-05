Der 73. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Deutschland in Dinkelsbühl

Ausgabe Nr. 2816



Unter dem Motto „Miteinander schafft Heimat“ steht der 73. Heimattag, den der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vom 26. bis 29. Mai in Dinkelsbühl veranstaltet. Zur Eröffnung spricht Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Am Pfingstwochenende wird den tausenden Besuchern ein attraktives Programm geboten. Kultur und Unterhaltung, Tradition und Brauchtum, Tanz und Musik sind Garanten für ein stimmungsvolles Pfingsttreffen – ein Fest der Begegnung aller Generationen.

Seit 1951 ist das mittelfränkische Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt. Den Auftakt des diesjährigen Heimattages macht am Freitagabend (26. Mai) eine Willkommensparty im Festzelt mit Live-Musik.

Bei der offiziellen Eröffnung am Samstag (27. Mai) sprechen Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Margarete Ziegler-Raschdorf, Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Sylvia Stierstorfer, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, und Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl.

Beim Festgottesdienst am Pfingstsonntag predigt Prof. Dr. Berthold Köber, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V.

Ein traditioneller Publikumsmagnet ist der Trachtenumzug durch die historische Altstadt von Dinkelsbühl, an dem rund 100 Gruppen mit weit über 2000 Mitwirkenden teilnehmen werden. Bei der anschließenden Kundgebung vor der Schranne sprechen Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Natalie Pawlik, MdB, Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sowie Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.

Der 73. Heimattag steht im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 40 Jahre weltweite Föderation der Siebenbürger Sachsen. Dazu findet am Pfingstmontag eine Podiumsdiskussion im Schrannen-Festsaal statt. Unter der Moderation von Christel Ungar diskutieren der Föderationsvorsitzende und Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, die Präsidentin der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), Denise Crawford, die stellvertretende Vorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, Rebecca Horeth, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR), Dr. Paul Jürgen Porr, der Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Manfred Schuller, und Kathrin Welther, ehemalige Föderationsreferentin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD).

Der Heimattag 2023 beinhaltet ein reichhaltiges Kulturprogramm mit Ausstellungen, Vorträgen, Buchpräsentationen, Film, Kinder- und Jugendevents. Im Rahmen der diesjährigen Preisverleihungen werden die beiden Fotografen Konrad Klein und Martin Eichler jeweils mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis ausgezeichnet. Der frühere Vorsitzende des Siebenbürgenforums und amtierende Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul Jürgen Porr, erhält den Ehrenstern der Föderation der Siebenbürger Sachsen.

Das detaillierte Programm ist unter www.siebenbuerger.de oder auch in der Web-App zum Heimattag 2023: www.siebenbuerger.de/heimattag zu finden. U. B.