Lesefüchse in der Aula der Brukenthalschule

Ausgabe Nr. 2817



Beim diesjährigen Lesefüchse-Entscheid an dem Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium gab es am Freitag der Vorwoche zwei Sieger, da sich die Jury einfach nicht entscheiden konnte. Ștefania Bercu und Karim Kalandarov teilen sich einen Geschenkgutschein des Erasmus-Büchercafés. Dessen Betreiber Jens Kielhorn erklärte gegenüber der Hermannstädter Zeitung: ,,Kompliment an die Lesefüchse (früher sagte man Leseratten) aus der 11. Klasse des Brukenthal-Gymnasiums und ihre Lehrerinnen Tita Mihaiu (Jury-Mitglied) und Michaela Schäfer, die gekonnt moderierte“. Die anderen beiden Teilnehmenden gewannen jeweils einen zweiten Preis. Es handelt sich um Antonia Greblea und Andrei Dunăreanu. Unser Bild (v. l. n. r.): Tita Mihaiu, Karim Kalandarov, Ștefania Bercu, Antonia Greblea, Andrei Dunăreanu, Luana Tintea (Jurymitglied), Michaela Schäfer und Jens Kielhorn. Foto: Privat