Kleinscheuern 700

Ausgabe Nr. 2816



Zwischen dem 4. und 7. Mai wurden in Kleinscheuern/Șura Mică 700 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde im Jahr 2023 gefeiert. So wurde am Samstag die Open-air-Ausstellung „Reise durch die Vergangenheit der Gemeinde Kleinscheuern“ eröffnet und die neue zweisprachige Ortsmonografie vorgestellt. Zum Festakt wurde am Sonntag nach dem Gottesdienst vor der evangelischen Kirche eine Linde gepflanzt, die im Garten von Karl Hann in Kerz gewachsen ist. Vom 12. bis 15. August d. J. soll im Rahmen des ,,Siebenbürgischen Kultursommers“ noch einmal gebührend gefeiert werden. Einen ausführlichen Bericht über die Feierlichkeiten lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe. Unser Bild (vordere Reihe, v. l. n. r.): der Historiker Martin Rill, Bischof Reinhart Guib, Bürgermeister Valentin Ristea, der orthodoxe Pfarrer Iulian Hărșan, der orthodoxe Pfarrer i. R. Ilie Fleșer, Diakon Heinrich Rosinger und Dechant Dietrich Galter beim Bäumchenpflanzen. Foto: Werner FINK