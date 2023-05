Ausgabe Nr. 2816



Der Europatag wurde in Hermannstadt u. a. im Hof des Brukenthalpalais gefeiert. Am 9. Mai, Punkt 12 Uhr, spielte die Blaskapelle der „Nicolae Bălcescu“-Militärakademie unter der Stabführung von Oberfeldwebel Alexandru Poliacov, die rumänische Nationalhymne „Deșteaptă-te române!“, die Europahymne „Ode an die Freude“ und bekannte Märsche. Foto: Cynthia PINTER