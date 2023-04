Osterbasar im Spiegelsaal

Ausgabe Nr. 2812



Der traditionelle Osterbasar der Handarbeitskreise des evangelischen Frauenvereins Hermannstadt hat am 1. April im Forumshaus stattgefunden. Die Kaffeestube war erstmalig in dem sogenannten ,,Kleinen Spiegelsaal“ eingerichtet, wo man bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen einen schönen Blick auf den Großen Ring genießen konnte. Bei dem Basar dabei waren auch in diesem Jahr als Gast die Handarbeitskreise der evangelischen Kirchengemeinden A. B. Neppendorf und Heltau. Unser Bild: Österliches am Stand des Handarbeitskreises der Heltauer evangelischen Kirchengemeinde A. B..

Foto: Cynthia PINTER