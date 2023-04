Eine Zitterpartie

BC CSU Sibiu gewann gegen CSO Voluntari

Ausgabe Nr. 2813

In der ausverkauften Transilvania-Halle war am Dienstagabend die Hölle los. „Sunteți penibili!“ (Ihr seid peinlich!) riefen die Zuschauer und Fans im Chor im zweiten Viertel des Basketballspiels CSU Sibiu gegen CSO Voluntari. Gemeint waren natürlich nicht die Spieler, sondern die Schiedsrichter, die einfach nur falsch pfiffen und von allen klar zu erkennende Fouls ignorierten. Trotzdem ging es für die Hermannstädter gut aus, sie gewannen das Spiel 3 der Viertelfinalserie der Nationalliga 82:72.

Rareș Uță machte die ersten Punkte für die Hermannstädter Mannschaft. Die Gäste reagierten und dann verlief das Spiel einigermaßen ausgeglichen. Gaston Whelan erzielte den ersten Dreier des Spiels und die Gelb-Blauen hatten einen 13-7 Vorsprung. Es sah so aus, als könnten sich unsere Jungs auf der Anzeigetafel weiter absetzen, doch die Bukarester beendeten das erste Viertel mit einem 5:0-Lauf zum Stand von 18:17.

Der zweite Akt begann mit je einem Korb aus der Distanz auf beiden Seiten durch Toddrick Gotcher und Sebastian Ionescu. Dominic Morris Offensivspiel ermöglichte es den Gästen, sich in Führung zu setzen. Gegen Ende des Viertels gelang es Mouhamed Barro und Roberts Blumbergs, den Spielstand auszugleichen. Die erste Hälfte des Spiels endete mit 38:40, einer knappen Führung der Spieler von CSO Voluntari.

Die zweite Halbzeit begann für die Schüler von Tomas Rinkevicius sehr gut. Mirel Dragoste mit einem Dreier und Mo Pratt mit einem Korb nach dem schnellen Umschalten von Abwehr auf Angriff, zwangen den gegnerischen Trainer beim Stand von 47:42 zur Auszeit. Als das Spiel wieder aufgenommen wurde, war Rareș Uță der erste, der punktete. Tohătan mit einem Dreier und Cotton, beide von der gegnerischen Mannschaft, verringerten den Rückstand wieder. Wiederum Dragoste und Barro brachten den Abstand auf 8 Längen. Gotcher fand jedoch schnell eine Antwort und der Spielstand vor dem entscheidenden Akt lautete 60:55.

Im entscheidenden vierten Viertel rettete Roberts Blumbergs mit einem Alley-Oop, einer Deckung und einem extrem schwierigen 3-Punkte Korb die Situation der Hermannstädter. All dies führte zu einem Spielstand von 68:60. Die Gäste versuchten, im Spiel zu bleiben, aber Blumbergs dominierte weiter und brachte den Vorsprung zum ersten Mal in den zweistelligen Bereich. Das reichte unserem Team, um sich den zweiten Sieg in der Serie mit CSO Voluntari zu sichern, 82:72 am Ende.

In diesem Spiel gab es gleich drei Hermannstädter Spieler, die ein Double-Double erzielten: Gaston Whelan mit 16 Punkten und 10 Assists, Roberts Blumbergs mit 14 Punkten und 12 Rebounds und Mouhamed Barro mit 11 Punkten und 10 Rebounds.

Am Donnerstag, nach Redaktionsschluss, fand das vierte Match der Serie gegen CSO Voluntari statt. Falls die Hermannstädter gewinnen, ziehen sie ins Halbfinale ein, wenn nicht, geht es weiter zum letzten, dem fünften und alles entscheidenden Spiel, das für den 23. April in Bukarest programmiert ist.

Cynthia PINTER