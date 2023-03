Ausgabe Nr. 2811

Eine Saatgutmesse wurde am Samstag, dem 25. März auf dem Dorfmarkt im Astra-Freilichtmuseum vom Verein „Semințe cu suflet“ organisiert. Dabei handelte es sich um eine Initiative, bei der 15 Aussteller aus Buzău, Prahova, Alba und Constanța interessierten Besuchern kostenlos Saatgut von Gemüse, Blumen, Kräutern und Heilpflanzen aber auch Stecklinge und Pflanzen anboten. Durch ihre freiwillige Geste, Saatgut zu retten und zu verteilen, forderten die Mitglieder von „Semințe cu suflet“ die Besucher auch auf, es zu vermehren und weiter zu verschenken. Gleichzeitig wurde am selben Ort ein gastronomischer Workshop organisiert, bei dem Gerichte wie Karpfenlake, Fischsuppe und Rogensalat zubereitet wurden. Der Fisch, der dabei verwendet wurde, stammte aus dem See des Freilichtmuseums, und die Rezepte, die für die Zubereitung verwendet wurden, stammten von den Lipowenern des Donaudeltas. Text und Foto: Cynthia PINTER