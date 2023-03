Ausgabe Nr. 2810



Seit dem 1. März 2023 ist Gerwald Maximilian Braisch (links) Vikar in der evangelischen Kirchengemeinde A. B. Mediasch. Braisch wurde 1992 in Berlin geboren, hat zeitweilig in Hermannstadt gelebt, studierte Musik in Klausenburg und in Deutschland, ist verheiratet und hat drei Töchter. Mediasch zugewiesen wurde er von dem Landeskonsitorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, sein Vikarvater ist Pfarrer Gerhard Servatius-Depner (rechts). Foto: Privat