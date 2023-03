Neue Kleidung für Pfarrerinnen

Ausgabe Nr. 2810



Was soll der 8. März eigentlich und wie kann der Anlass angemessen begangen werden? Das waren die Fragen im Vorfeld der Frühjahrsklausur der Pfarrer und Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, die in diesem Jahr erstmalig auf den Internationalen Frauentag fiel. Dieser 8. März ermöglichte ein Innehalten, um zu prüfen, wie es um die Frauen im Pfarrberuf steht. Gefragt wurde nach ihren Erfahrungen als Frau im ordinierten Amt. Gesprochen wurde darüber, welche Frau aus der Bibel sie für ihren Dienst in der Kirche inspiriert. Und – nicht zuletzt – wurde gezeigt, welche Kleider mit siebenbürgischem Spezifikum sie tragen möchten, um in der Öffentlichkeit als Pfarrerin erkennbar zu werden – so wie Pfarrer an ihrer Krepelweste erkannt werden. So schmücken je drei Krepeln die Pfarrerinnen-Kleider. Unser Bild: Fünf Pfarrerinnen präsentieren auf der Terrasse des Tagungshauses der Evangelischen Akademie Siebenbürgen ihre neuen Kleider: Dr. Elfriede Dörr, Bettina Kenst, Angelika Beer, Adriana Florea und Hildegard Servatius-Depner (v. l. n. r.). Foto: Privat