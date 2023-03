Im IT-Bereich vorangebracht

Streiflichter vom DWS-Mitgliedertreffen im Februar

Am Mittwoch, dem 8. Februar fand ein erneutes Mitgliedertreffen des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWS) im Sitz des Clubs in der Fleischergasse/Mitropoliei statt. Cătălin Mihacea stellte den neu gegründeten IT Cluster ,,Asociația Sibiu IT“ vor, Generaldirektor Marius Gîrdea sprach von den neuesten Entwicklungen am Hermannstädter Internationalen Flughafen und als neues Mitglied wurde die Firma Völkel von Ioana Țălnariu vorgestellt.

„Wir wollen Hermannstadt in dem IT-Bereich weiter voranbringen“, meint DWS-Vorsitzender Wolfgang Köber. „Klausenburg ist weit voraus. Allerdings sind die Lebenshaltungkosten in Klausenburg sehr angestiegen und es macht Sinn, diesen Bereich hier zu entwickeln.“

Der neu gegründete IT-Cluster ,,Asociația Sibiu IT“ wurde von dem Vorsitzenden Cătălin Mihacea vorgestellt. Die Organisation hat sich vorgenommen die lokale, regionale und nationale Gemeinschaft mitzugestalten und zu konsolidieren. Es soll vor allem zu einem geeigneten Umfeld für die Entwicklung von Firmen in der IT-Branche beigetragen werden.

Ziele der Organisation ist die Förderung auf lokaler und nationaler Ebene, die Vertretung des IT-Sektors in der Verbindung zu öffentlichen Institutionen, Zusammenarbeit zwischen Cluster-Mitglieder, Teilnahme an Forschung- und Entwicklungsprojekten, Anziehung von Finanzierungen, Unterstützung von Bildungsprogrammen, Unterstützung der lokalen und regionalen Digitalisierungsstrategie, das Knüpfen von Kontakten, die Unterstützung von Startups, Einbindung in Aktivitäten für die Gemeinschaft.

Mihacea unterstrich u. a. die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem von ihm gegründeten IT Cluster und dem DWS.

Im Weiteren sprach der Generaldirektor Marius Gîrdea von den neuesten Entwicklungen am Hermannstädter Flughafen. Im letzten Jahr wurden etwa 600.000 Fluggäste gezählt, wobei Deutschland das Hauptziel war.

„Wie es für alle offensichtlich ist, wird durch das deutsche Gewerbe in unserer Region eine sehr starke Verbindung zu Deutschland hergestellt“, meinte Gîrdea. „Daher bieten die Fluggesellschaften, die an unserem Flughafen ansässig sind vor allem Flüge nach Deutschland. Das macht fast die Hälfte unseres gesamten Flügeaufkommens aus.“

Ungücklicherweise habe Blue Air die gute Flugverbindung nach Stuttgart eingestellt, bedauerte Gîrdea. Man wolle sich darum bemühen, für diese Destination eine andere Fluggesellschaft zu gewinnen.

Der Hauptplayer auf dem rumänischen Markt für Passagierflüge soll nun Wizz Air sein. Letztes Jahr sei am Hermannstädter Flughafen u. a. Ryanair sehr aktiv gewesen sein, leider werde Ryanair Hermannstadt nicht mehr anfliegen. Weitere Fluggesellschaften, die Flüge von Hermannstadt anbieten sind Lufthansa (nach München) und Austrian Airlines (nach Wien).

Eine Neuigkeit ist, dass die rumänische Fluggesellschaft Air Connect ab Ende März diesen Jahres Flüge nach Bukarest anbieten möchte.

„Gegenwärtig konzentrieren wir uns auf den Ausbau des Terminals“, sagte Gîrdea. Das Ziel sei bis 2035 die Kapaziät zu erreichen 2,5 Millionen Passagiere handhaben zu können. Gegenwärtig sollen hier einige neue Einrichtungen Platz finden wie Selfcheckingdesks, aber auch ein Raum für VIPs, abgesondert von den übrigen Passagieren. Auch die Nummer der Flugsteige soll von fünf auf sieben erhöht werden.

Der Hermannstädter Internationale Flughafen beherbergt im Moment kein Frachtgewerbe, obwohl er dafür akkreditiert ist, Güter zu handhaben. Gegenwärtige Logistikzentren, auf die sich Frachtgesellschaften konzentrieren, befinden sich hauptsächlich in Bukarest, Temeswar und Klausenburg.

Eine Schlussfolgerung war, dass ohne die finanzielle Unterstützung des Kreisrates es schwierig sein würde, den Flughafen weiter zu betreiben.

Den Ausführungen des Flughafen-Leiters folgte eine rege Diskussion.

Im Weiteren stellte Ioana Țălnariu das neue Mitglied im DWS, die Firma Völkel Real Estate vor, eine Firma die auf dem Immobilienmarkt aktiv ist. Völkel wurde 2004 in Hamburg gegründet und verfügt über 100 Angestellte in Deutschland und ist nun auch in Rumänien aktiv geworden.

Werner FINK