Ausgabe Nr. 2808



Insgesamt acht Konkurrentinnen bewiesen bei der diesjährigen Bikini Race in der Arena Platoș Mut, Können, Freude am Sport und Widerstandskraft. Zwischen den 6 Proben konnten sie sich lediglich in Bademäntel kurz einhüllen, bis es dann weiterging. Gewonnen hat Corina Țiglaru. Morgen, ab 13 Uhr, findet der letzte Wettkampf in der Arena Platoș statt: ,,Slide and Freeze“ (Gleite und erfriere). Foto: Tibi HILA