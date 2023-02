Ausgabe Nr. 2803



Eindrücklich eindringlich neu interpretiert: „Clara Frühstück und Oliver Welter erklommen heute den Gipfel des Great Austrian Songbook und spielten eine ‚Winterreise‘, die den Atem stocken ließ. Keine aufgepeppte Version, keine Behübschung, sondern ein behutsames Nach-Denken der Lieder in Form existenziell markerschütternder Songs, denen Zeit zum Reifen gegeben worden ist. Jedes Lied ein Treffer. In Hans Zenders Sinne eine komponierte Song-Interpretation mit Klavier und E-Gitarre. Gänsehaut vom ersten Ton an.“ kommentierte Rainer Elstner vom Rundfunksender Ö1 die Uraufführung der ,,Winterreise“ in der neuen Interpretation von Oliver Welter, Musiker und Sänger der österreichischen Kultband Naked Truth (rechts) und der Pianistin, Klang- und Performance-Künstlerin Clara Frühstück (links) im Juni 2021 im Akademietheater in Wien. Unser Bild: Am Samstag konnte man den Liederzyklus von Franz Schubert zu Gedichten von Wilhelm Müller in dieser eindrücklichen Neuinterpretation auf der Bühne des Thaliasaals erleben . Foto: Hannah WEIDEN