Wellinger triumphiert in Rosenau

Skispringen-Weltcup fand am Wochenende statt

Ausgabe Nr. 2806

Die deutschen Skispringer waren die großen Sieger des Rosenauer Skisprung-Weltcups am Wochenende vom 17. -19 Februar. Gleich sechs Sportler aus Deutschland nahmen am Wettkampf auf der Sprungschanze in der Valea Cărbunării teil.

Trotz starkem Wind und mehrerer Unterbrechungen aus technischen Gründen erzielte der Olympiasieger von 2018, Andreas Wellinger, am Samstagabend insgesamt 240,4 Punkte und setzte sich damit hauchdünn gegen den Slowenen Ziga Jelar durch, der mit 91,5 und 98,5 Metern beinahe seinen Sieg verhindert hätte. Den dritten Platz belegte der Oberstdorfer Karl Geiger mit 91 und 99 Metern (237,9 P.).

Markus Eisenbichler rutschte als Führender nach dem ersten Sprung noch auf Rang vier zurück. Direkt dahinter landeten Philipp Raimund und Constantin Schmid.

Bei den Damen siegte die Norwegerin Anna Odine Stroem, die bei turbulentesten Windverhältnissen 84 Meter weit sprang und 98,1 Punkten sicherte. Zweite wurde die Gesamtweltcupführende Österreicherin Eva Pinkelnig mit der Höchstweite von 86,5 Metern und 97,1 Punkten. Rang drei ging an ihre Teamkollegin Julia Mühlbacher, die nach 83 Metern und 95,7 Punkten ihren ersten Weltcup-Podestplatz bejubeln durfte.

Für einige der in Rosenau anwesenden Skispringerinnen und Skispringer war es eine weitere Vorbereitung für die 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften, die vom 21. Februar bis 5. März 2023 in Planica ausgetragen werden. Für Slowenien ist es das größte Ski-Sportereignis seiner Geschichte. Planica ist vor allem berühmt für seine Skisprung- und Skiflugschanzen. Der beim Weltcup-Skispringen in Rosenau Drittplazierte Karl Geiger krönte sich dort 2020 zum Skiflug-Weltmeister. Bei dieser WM steht allerdings Skifliegen nicht auf dem Programm. Die Titelkämpfe starten mit dem Langlauf-Sprint. Am letzten Tag gibt es traditionell vor der Schlussfeier das 50-Kilometer-Rennen der Langläufer, diesmal in der klassischen Technik. Insgesamt gibt es 24 Entscheidungen: 12 im Langlauf, 7 im Skispringen und 5 in der Nordischen Kombination. Neu im Programm ist das Mixed-Team der Nordischen Kombinierer. Die Frauen-Kombination hatte erst 2021 bei der WM in Oberstdorf ihr Debüt mit dem Einzel gefeiert.

Cynthia PINTER