Themenpreis der Gruppe 48 für Dagmar Dusil

Ausgabe Nr. 2806



Die in Bamberg lebende Schriftstellerin Dagmar Dusil war eine der drei Finalistinnen (Prosa) beim Wettbewerb um den „Themenpreis der Gruppe 48 für Prosa“ 2023, der am 5. Februar in Rösrath auf Schloß Eulenbroich bei Köln ausgetragen wurde. Vorgestellt wurde Dagmar Dusil von der Juryvorsitzenden, Prof. Dr. Heidrun Zinecker, aus Leipzig. Nicht nur die Jury hat Dagmar Dusil mit ihrem berührenden Text „Kalte Tage“ überzeugt, der zum Inhalt die Geschichte eines traumatisierten Kindes auf der Flucht aus der Ukraine schildert, sondern auch das Publikum, das tief bewegt die Lesung verfolgte. Nach Auszählung der Stimmen ging der mit 1.500 Euro dotierte I. Preis an Dagmar Dusil. Dagmar Dusil hatte den inzwischen preisgekrönten Prosatext am 22. Juli 2022 im Rahmen der Mittagsmusik in der Hermannstädter evangelischen Stadtpfarrkirche in deutscher, rumänischer und englischer Sprache vorgelesen. Unterdessen liegt auch eine polnische Übersetzung des Textes vor.

Unser Bild (v. l. n. r.): Dr. Heiger Ostertag, Catherine Grambow-Chihab, Dagmar Dusil, Therese Wanninger, Dr. Hannelore Furch, Dr. Dr. Jürgen Rembold von der gleichnamigen Stiftung.