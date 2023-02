Nachrichten

Ausgabe Nr. 2804

7. Treffen junger Siebenbürger

Freck/Avrig. – Das 7. Treffen junger Siebenbürger mit Fasching, findet am 18. und 19. Februar, mit Beginn am 18. Februar um 17 Uhr in der Orangerie der ehemaligen Sommerresidenz des Barons Samuel von Brukenthal in Freck statt.

Auf dem Programm stehen Begegnungen und Gespräche, ein buntes Programm u. a. mit Fasching, Quiz, Musik und Tanz. Das beste Kostüm wird mit einem Übernachtungsgutschein für ein Doppelzimmer in der Orangerie prämiert. Zum Tanz aufspielen wird das Duo „G-Brothers” aus Schäßburg.

Anmeldungen bis zum 14. Februar bei Andrea Rost, Tel. 0745-92.45.58, E-Mail: andrea.rost@gmx.net (AR)

In eigener Sache

Bald sind wir 55!

Am 25. Februar 2023 feiert die Hermannstädter Zeitung ihren 55. Geburtstag. Daher bitten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns von Ihren Erfahrungen mit der HZ zu berichten, uns zu schreiben, was Ihnen an der Zeitung gefällt, was nicht, welche Themen Sie vermissen, aber auch, welcher Themen Sie überdrüssig sind. Ihre Ideen, Vorschläge und Kritiken wollen wir in unserer Ausgabe vom 24. Februar 2023 veröffentlichen (und, soweit möglich, natürlich auch beherzigen).

Die Redaktion

Einsatzkräfte im Erdbebengebiet

Bukarest. – Vier Menschen haben rumänische Rettungskräfte, die nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei und Nordosten Syriens in das Katastrophengebiet ausgeflogen worden waren, aus den Trümmern in der Stadt Antakya bergen können. Laut Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad sind allein in der Türkei mittlerweile 12.873 Todesopfer infolge der schweren Erdbeben erfasst worden. Fast 63.000 Menschen wurden demnach verletzt. In Syrien wurden bislang mindestens 3162 Tote registriert. Die rumänische Regierung hatte am Montag beschlossen, umgehend Helfer in das Erdbebengebiet zu entsenden. Staatssekretär Raed Arafat, Katastrophenschutzleiter im Innenministerium, gab bekannt, dass es sich bei dem Einsatzteam um 60 Helfer handelt, die mit Suchhunde, Ortungsgeräten und Bergungstechnik ausgestattet sind. Die Hilfsaktion Rumäniens ist Teil des von der EU-Kommission aktivierten EU-Zivilschutz-Mechanismus. In einer Pressemitteilung der EU-Kommission hieß es, dass schon zehn Such- und Rettungsteams aus EU-Mitgliedsstaaten im betroffenen Gebiet eingetroffen sind.

An Bord eines Militärflugzeugs, das die Rettungskräfte in die Türkei transportiert hatte, wurden in der Nacht auf Dienstag acht rumänische und zwei polnische Staatsangehörige aus dem Katastrophengebiet ausgeflogen. (BU)

Namen für Park gesucht

Hermannstadt. – Belvedere, Cibinium, Cindrel, Colina und Panoramic sind die Namensvorschläge für den neuen Park im Goldtalviertel/Valea Aurie, die zum von der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerb eingetroffen sind. Bis zum 12. Februar darf man jetzt für einen der Namen stimmen. Näheres dazu unter https://sibiu.ro/primaria/co municat/11041. (RS)

Hermannstädter Netzwerk

Hermannstadt. – Das monatliche Treffen „Hermannstädter Netzwerk” findet heute ab 18 Uhr im Lokal Taverna Akropolis (Saggasse/Str. Turnului Nr. 12) statt. Das Treffen findet jeden 2. Freitag im Monat statt. Infos bei Dirk Beckesch unter der Rufnummer/WhatsApp 0755-52.58.90. (RS)

Kostenlose Flugstunden

Hermannstadt. – Der Hermannstädter Aero-Club „Hermann Oberth” bietet für Jugendliche zwischen 15 und 23 Jahren kostenlosen Flug- und Fallschirmsprungunterricht an. Einschreibungen bis spätestens 11. Februar, unter aeroclubulromaniei.ro/articol/inscrie-te-acum-la-cursuri. (RS)

Samstagkonzerte

Hermannstadt. – In der evangelischen Stadtpfarrkirche konzertiert am Samstag, dem 11. Februar, 19 Uhr, Jürg Leutert (Orgel). (BU)

Hochzeitsmesse

Hermannstadt. – Die Hochzeitsmesse „Sibiu Wedding Days” findet an diesem Wochenende in der Transilvania-Halle statt. Programm: Freitag, 10. Februar: 12-20 Uhr; Samstag, 11. Februar: 10-20 Uhr; Sonntag, 12. Februar: 10-17 Uhr. Näheres unter: http://www.sibiuwedding.ro (RS)

One Man-Show

Hermannstadt. – Eine One Man-Show „Nabel der Welt” mit Doru Octavian Dumitru findet am Montag, dem 13. Februar, ab 19 Uhr im Thalia-Saal statt. Karten (70 Lei/Person) unter www.ticketstore.ro/ro/oras/Sibiu. (RS)

Seniorentreffen mit Molière

Hermannstadt. – Das nächste Seniorentreffen des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt findet am 14. Februar, um 15 Uhr im Spiegelsaal statt. Die Schauspieler Daniel Plier, Johanna Adam und Gyan Ros Zimmermann von der deutschen Abteilung des Hermannstädter Radu-Stanca-Nationaltheaters lesen Abschnitte aus der kommenden Premiere „Molières sämtliche Werke”. (BU)

Band stellt Single vor

Hermannstadt. – Die Band „Luna Amară” stellt im Oldies Pub am Freitag, dem 24. Februar, ab 19 Uhr ihre neueste Single „Ne iubim mai mult când dormim” (Wir lieben uns mehr wenn wir schlafen) vor. Ehrengast ist Redrum – A Grunge Tribute. Karten (40 Lei/Person) unter www.iabilet.ro. (RS)

Workshop für Erwachsene

Hermannstadt. – „CreativAct” organisiert am Samstag, dem 11. Februar, zwischen 11 und 13.30 Uhr einen Workshop, in dem Traumfänger gebastelt werden, für Jugendliche, Erwachsene und Familien. Die Teilnahme kostet 100 Lei, Reservierungen unter 0746-73.66.06t. (RS)

Konzert mit Mike Godoroja

Hermannstadt. – Mike Godoroja & Blue Spirit konzertieren am Mittwoch, dem 15. Februar, ab 21 Uhr im Imperium Pub. Karten (50 Lei/Person) unter www.ambilet.ro/tc-events/mike-godoroja-blue-spirit-imperium-sibiu. Es treten auf Mike Godoroja, Alex Gavril, Vali Vatuiu, Romeo Bejan und Ștefan Bocioc. (RS)

Die Architektur der Liebe

Hermannstadt. – Unter dem Titel „Die Architektur der Liebe” werden im Astra-Freilichtmuseum vom 18. bis 24. Februar mehrere Workshops angeboten. Im Programm: 18.-19. Februar: kreativer Holzschnitzereiworkshop (inspiriert aus den Werken von Constantin Brâncuși) und Tintendruck der traditionellen Symbole mit dem Meister Andrei Buda; Schauworkshops (Schnitzen einer traditionellen Säule aus Gorj mit dem Meister Ciprian Avram); 18.-24. Februar: Schatzsuche „Architektur der Liebe“ im Freilichtmuseum (wer das Puzzle vervollständigt und am 24. Februar an der Rezeption abgibt, erhält eine freie Eintrittskarte ins Freilichtmuseum). (RS)

Märzchen für den guten Zweck

Hermannstadt. – Das Rote Kreuz Hermannstadt bietet handgemachte Märzchen für den guten Zweck an. Die Märzchen kosten 7 und 9 Lei und wurden von den Volontären bemalt. Die Märzchen können wochentags zwischen 9 und 15 Uhr beim Sitz des Roten Kreuzes (Str. Xenopol Nr. 1) erworben werden, Näheres unter sibiu@crucearosie.ro oder 0741-11.89.75. (RS)

Möbelmesse

Hermannstadt. – Eine Möbelmesse findet bei Redal Expo (Str. J. S. Bach Nr. 4) vom 17. bis 19. Februar statt. Programm: Freitag, 17. Februar: 12-19 Uhr, Samstag, 18. Februar: 10-19 Uhr, Sonntag, 19. Februar: 10-18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Näheres unter. Näheres unter 0799-76.76.76. office@sibiuexpoevents.ro, www.targulimobiliarsibiu.ro. (RS)

Konzerte im Imperium Pub

Hermannstadt. – Die Band „Fără Zahăr” konzertiert am Samstag, dem 18. Februar und am Sonntag, dem 19. Februar, jeweils ab 20 Uhr, im Imperium Pub. Karten unter https://www.iabilet.ro. (RS)

Fortbildung für Lehrer

Hermannstadt. – Eine Theaterpädagogische Fortbildung nach der Galli-Methode findet am 18. und 19. Februar im Deutschen Kulturzentrum Hermannstadt statt. Anmeldungen bis zum 11. Februar. Näheres unter Telefon: 0269-21.08.30, www.kulturzentrum-hermannstadt.ro. (RS)

DFDR-Vertreterversammlung

Hermannstadt. – Eine ordentliche Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) findet am Freitag, den 3. März, 16 Uhr, in Hermannstadt (Forumshaus, Spiegelsaal) statt. Der Entwurf der Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 1. Beglaubigung des Protokolls der Vertreterversammlung vom 4. November 2022; 2. Politische Rundschau; 3. Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2023; 4. Volkszählung 2023; 5. Allfälliges. Die DFDR-Vertreterversammlungen sind öffentliche Veranstaltungen. Die Berechtigung, während der Versammlung zu den Tagesordnungspunkten Stellung zu nehmen und das Stimmrecht auszuüben, steht nur den auf Regionalforumsebene gewählten Mitgliedern der DFDR-Vertreterversammlung zu. (DFDR)

Schreibwettbewerb

Hermannstadt. – Einen Schreibwettbewerb für deutschsprachige Lyzeaner und Lyzeanerinnen im Amtsbezirk des Deutschen Konsulats Hermannstadt veranstalten das Deutsche Konsulat und dieHermannstädter Zeitung. Das Thema des 6. Schreibwettbewerbs ist: ,,Eines Tages fand ich im nahen Wald ein kleines…”. Einsendetermin ist der 26. April 2023.

Die Aufsätze sind per Post an die Redaktion der Hermannstädter Zeitung, Str. Tipografilor Nr.12, RO-550164 Sibiu zu schicken. Infos bei der HZ-Redaktion unter 0269-21.34.22 oder redaktion@hermannstaedter.ro. (BU)

Rumänisches Fernsehen in deutscher Sprache

TVR Tg. Mureș, Samstag, 11. Februar, 17-18 Uhr/Sonntag, 12. Februar, 10-11 Uhr: Orchesterfassung von Aida in Neumarkt; Aus der Schweiz nach Siebenbürgen.

TVR 2, Dienstag, 14. Februar, 13.00-13.30 Uhr: Heidenheimer sächsische Blaskapelle.

TVR Cultural, Mittwoch, 15. Februar, 14.00-14.30 Uhr, „Kultur um 2”: In memoriam Ingo Glass.

TVR 1, Donnerstag, 16. Februar, 15-16.43 Uhr, AKZENTE: Temeswar – Europäische Kulturhauptstadt 2023; Eurothalia am DST Temeswar; Marienball in Hermannstadt; Da pacem domine – Kronstädter Bachchor trifft den Chor aus Odessa; 130 Jahre Berufsschule in Arad.