Hörbares Staunen

Neues vom Hermannstädter Balletttheater

Vom 26. bis 28. Januar fanden die ersten drei Vorstellungen des Hermannstädter Balletttheaters im Jahr 2023 statt. „Der Nussknacker“ lockte an diesen drei Tagen laut Mitteilung des Balletttheaters ingesamt 1524 Zuschauerinnen und Zuschauer ins „Ion Besoiu“-Kulturzentrum.

Die ersten zwei Vorstellungen fanden jeweils mittags in verkürzter Form für Schülerinnen und Schüler von Hermannstädter Grundschulen statt, die die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer mit Begeisterung – und teilweise hörbarem Staunen – verfolgten.

Die drei Aufführungen bildeten den Abschluss einer Reihe von 21 Aufführungen mit diesem Ballett, 18 hatte das Hermannstädter Balletttheater vom 17. Dezember 2022 bis 9. Januar 2023 auf Tournee in Belgien und den Niederlanden präsentiert.

Am heutigen Freitag, dem 3. Februar, 19 Uhr, führt das Hermannstädter Balletttheater zudem sein neuestes Stück: „About Us“ auf. Geschrieben und inszeniert wurde es von Beatrice Rancea, choreografiert von Dragoș Roșu und Beatrice Rancea. „Inspiriert von der Multikulturalität der Hermannstädter Truppe, die sich aus Tänzerinnen und Tänzern aus der Ukraine, Frankreich, Brasilien, Portugal, der Dominikanischen Republik, Spanien, Italien, den USA, Japan, Kuba und Rumänien zusammensetzt, bringt die Show jeden der Tänzer vor das Publikum in einer für sie und für das Publikum völlig neuen Situation, in der die Tänzer dem Publikum ihre Seele öffnen und ihre eigene Lebensgeschichte erzählen“, heißt es auf der Website des Balletttheaters.

Weiter geht es am 24. Februar, mit der Vorstellung „Im Namen der Freude“ (spanischer Tanz). Choreografiert wird das Stück von Angel Martinez Sanchez.

Am 10. März findet die Premiere der Vorstellung „Valpurgia Night“ (Walpurgisnacht) von Choreograph Valentin Barteș statt. Das Stück ist laut Angaben des Balletttheaters eine unterhaltsame choreografische Aufführung der Oper ,,Faust“ von Charles Gounod, die in Hermannstadt mit Ayaka Nagai, Miguel Teixeira und Johan Mancebo in den Hauptrollen zu sehen sein wird.

Karten für die Vorstellungen gibt es im Internet oder im Sekretariat des Balletttheaters. Näheres unter: www.sibiuballet.ro, casa cultura@sibiu.ro

