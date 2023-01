Vom Anderssein nach Andersen

„Degețica“ ist die erste Premiere im neuen Jahr

Ausgabe Nr. 2802

Eine Geschäftsfrau wünscht sich nichts sehnlicher als ein kleines Mädchen. Sie bekommt ein Samenkorn, aus dem eine Blume wächst, in deren Blüte ein kleines Mädchen liegt. Sie nennt es Däumelinchen. Rumänisch heißt das Mädchen und das gleichnamige Märchen von Hans Christian Andersen „Degețica“. „Degețica“ ist die erste Premiere im neuen Jahr an der rumänischen Abteilung des Kinder- und Jugendtheaters „Gong“, in Hermannstadt. Im vollen Saal wurde das neue Theaterstück gleich mehrmals am Wochenende, am 21. und am 22. Januar, aufgeführt.

Das Mädchen, nur so groß wie ein Daumen, entdeckt auf einer fantastischen Reise die Welt. Dabei begegnen ihr heiratswillige Kröten, hilfreiche Fische, und überhebliche Maikäfer. Als sie schließlich bei einer Feldmaus überwintern darf, hätte sie sogar beinah einen blinden Maulwurf geheiratet, wenn ihr dort nicht eine kranke Schwalbe begegnet wäre. Am Ende wird Däumelinchen belohnt, es findet eine neue Heimat und einen wundervollen Mann: den König der Blumenelfen, ein Männlein, nicht größer als sie selbst. Die beiden verlieben sich ineinander und beschließen, zusammen zu bleiben.

Die Inszenierung der Regisseurin Oana Leahu am Gong-Theater interpretiert eine der ersten Schriften aus dem Jahr 1835 des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen neu und bietet eine faszinierende Reise in die Welt der Märchen. ,,Däumelinchen“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines kleinen Mädchens auf der Suche nach Freiheit und Glück. Die Inszenierung am Gong-Theater ist eine Kombination aus Animation, Musik und Videoprojektionen und ein Plädoyer dafür, die untrennbare Beziehung zwischen dem modernen Menschen und seiner Umwelt als Grundlage der Schöpfung und des universellen Gleichgewichts wiederzuentdecken. Die spannenden Abenteuer der kleinen Protagonistin werden von den Schauspielern Lucia Barbu, Paul Bondane, Eleonora Coșuleț, Daniela Dragomir, Gabriela Mitrea, Gabriel Muncuș, Raluca Pavel, Raluca Răduca und Claudia Stühler gespielt. Für das Bühnenbild ist Gavril Siriteanu, für die Originalmusik Zeno Apostolache-Kiss und für die Choreografie Andreea Belu-Răducă zuständig. Die Vorstellung dauert etwa eine Stunde und ist für Kinder unter 5 Jahren nicht geeignet.

„Degețica“, eines der schönsten und bekanntesten Märchen von Hans-Christian Andersen, erzählt vom Anderssein und vom Alleinsein, vom Wegfliegen und Ankommen. Die Vorstellung des „Gong“-Theaters ist für Grundschulkinder auf alle Fälle sehenswert.

Cynthia PINTER