Gold für Rumänien

Ausgabe Nr. 2802



Neues Jahr, erste Erfolge: Die Hermannstädterin Ghizela Vonica, die Mediascherin Maria Herman und die aus Tulcea stammende Nicoleta Ciortan haben zusammen Rumänien bei den „Masters Marathon Championships“in Funchal auf der Insel Madeira in Portugal, vertreten und den ersten Platz als Team in der Kategorie W45 belegt. Nicoleta Ciortan gewann den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Damen. Der Marathon fand am Sonntag, dem 22. Januar, statt und war laut Ghizela Vonica „sehr anstrengend, wegen der hohen Außentemperaturen. Wir sind eine Woche früher nach Madeira gereist, um uns anpassen zu können. Trotzdem waren die Hitze und Feuchtigkeit unsere größten Gegner beim Marathon“. Dazu kamen der 500 Meter Höhenunterschied und das oftmalige Wiederholen der Strecke, das die Sportlerinnen aus Rumänien an ihre Grenzen stoßen ließen. Im Foto von links: Maria Herman, Ghizela Vonica und Nicoleta Ciortan.

Foto: Privat