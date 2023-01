Für Ski-Hasen

Ausgabe Nr. 2800

Ski- und Snowboardfahrer dürfen sich freuen: Es liegt eine frische 22 Zentimeter hohe Schneedecke auf der Hohen Rinne und weiterer Schneefall ist vorhergesagt worden. Unser Foto zeigt den Sessellift in der Arena Platoș am Abend des 10. Januar. In der Arena Platos kann man montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 10-17 Uhr, am Mittwoch zwischen 10-21 Uhr, Samstag zwischen 9-21 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr Ski fahren. Ein Skipass kostet wochentags 20 Lei für Kinder, 85 Lei für Studenten und Rentner und 95 Lei für Erwachsene und am Wochenende 20 Lei für Kinder, 110 Lei für Studenten und Rentner und 120 Lei für Erwachsene. Das Ausleihen der Ausrüstung kostet 60 Lei pro Tag für Kinder und 70 Lei für Erwachsene. Wer lieber Schlitten fahren möchte, kann die separate Rodelbahn benutzen und Schlitten oder Zipfelbob für 60 Lei pro Tag mieten. Für Kinder, die Skifahren lernen möchten, gibt es mehrere Skischulen, Infos dazu auf www.skipaltinis.ro und www.scoaladeski.ro

Foto: Arena Platoș Păltiniș