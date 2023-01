Frühlingshafter Winter

Ausgabe Nr. 2800

Sowohl im Dezember als auch im Januar hat es in Hermannstadt zwar Minustemperaturen gegeben aber keinen Schnee. Schneeknappheit herrscht auch in den Bergen rund um Hermannstadt, auf der Hohen Rinne betrug die Schneedecke gestern 22 Zentimeter (wie auch im Vorjahr zur gleichen Zeit), am Buleasee 72 Zentimeter (hier meldete der Wetterdienst 2022 immerhin 158 Zentimeter Schnee). In der nächsten Woche wird sich die Wetterlage kaum ändern, sagen die Meteorologen. Mehr dazu auf Seite 2 in der Rubrik Wetterprognose. Unser Bild: Schneeglöckchen blühen fast überall in den Gärten in Hermannstadt, hier in einem unweit des Hippodrom-Wohnviertels.

Foto: Beatrice UNGAR