Rückblick des DFDH-Vorsitzenden Gabriel Tischer auf das Jahr 2022

Ausgabe Nr. 2800

Die „Rückkehr in die Normalität” nach der Pandemiezeit war für uns alle eine interessante Herausforderung. Jeder und jede von uns kehrte an die Stelle zurück, an der die Projekte stehen geblieben waren und begann, mit zaghaften Schritten, wieder aufzubauen.

Noch im Frühjahr 2022 gab es für Kunst- und Kulturveranstaltungen keine pandemiebedingten Einschränkungen mehr und so konnten auch wir vom Demokratischen Forum der Deutschen in Hermannstadt unsere erfolgreichen Kulturveranstaltungen wieder aufnehmen: die alljährlichen Gemeinschaftsfeste, zahlreiche Begegnungen und Diskussionen zu verschiedenen Themen, Seminare, Dia- und Filmvorführungen, Konzerte und Tanzveranstaltungen.

Um nur einige zu nennen: Urzellauf in Agnetheln, Marienball und Katharinenball, Vorlesebesuche in Klassen an deutschsprachigen Schulen, stimmungsvolle Kammermusik-Konzerte in der Reihe Odae cu harmonis, Lehrprojekt in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten des Deutschen Forums zum Thema: Beschäftigung mit der Natur, die Reihe „Neue Kunst und Tradition. Kreativer Raum für Workshops, Ausstellungen und Musik“ in Zusammenarbeit mit dem ASTRA-Museum, Workshop mit dem Thema „Die Lokalverwaltung“ organisiert von Vorstandsmitglied Gertrud Krech, mit Teilnahme der Schüler der Brukenthalschule und mit der freundlichen Unterstützung von Bürgermeisterin Astrid Fodor und Schulleiterin Monika Hay, Arbeitsheft für das Fach Landeskunde an der Grundschule, eine Zusammenarbeit des DFDH, koordiniert von Gertrud Krech, mit einer Arbeitsgruppe von Lehrerinnen geleitet von Manuela Vrancea und Elke Dengel, „Begegnung auf dem Huetplatz” mit dem traditionellen Maifest, Kronenfest in Kerz in Zusammenarbeit mit dem Hermannstädter evangelischen Kirchenbezirk.

Diese Aufzählung widerspiegelt bloß die Vielfalt der Veranstaltungen bzw. des Angebotes. Ein wichtiger Tätigkeitsbereich des Hermannstädter Forums bleibt die Herausgabe von Büchern. Der Vorstand ist in der Buchkommission durch Pfarrer Hans-Georg Junesch vertreten. Die Bücher werden mit der finanziellen Unterstützung des Departements für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens gedruckt und stehen kostenlos für die Mitglieder und alle Interessenten zur Verfügung. Im Jahr 2022 konnten wir 16 Buchprojekte durchführen. Der Inhalt der Bücher konzentriert sich auf Themen der Geschichte und Volkskunde der Deutschen in Hermannstadt und Umgebung, auf Aspekte des politischen, wirtschaftlichen, religiösen oder kulturellen Lebens der Sachsen, aber auch auf das Zusammenleben verschiedener Ethnien u. a.. Unsere Bücher sind eine reiche Informationsquelle für Forscher, Historiker, Archivare, Lehrkräfte und Studierende.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Auslandsbeziehungen, unter der Koordination von Aurelia Brecht und von Anne Hermann, IfA Kulturmanagerinnen, wurden desgleichen im Spiegelsaal des DFDH vier Gesprächsrunden im Rahmen der „Hermannstädter Gespräche“ organisiert.

Erwähnenswert sind auch die vom DFDH mitbetreuten Kulturprojekte des Vereins Europäisches Jugendbegegnungszentrum Kirchenburg Holzmengen: Restaurierungsworkshop zu traditionellen Methoden im Bereich der Dachsanierung; Restaurierungsworkshop zur Behandlung der Feuchtigkeit in siebenbürgisch-sächsischen Bauwerken; Schule anders in Holzmengen; Holzstock Festival. In Vorbereitung ist in Holzmengen ein interaktives Kindermuseum, das finanziell von unserem langjährigen Partner, dem Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) mitgetragen wird. Derzeit wird die Kirchenburg Holzmengen eingescannt und mit Hilfe des entstehenden 3D-Modells wird ein virtueller Rundgang mit Audioführung durch das gesamte Ensemble angeboten.

Die Seniorentreffen unter der Leitung von Anita Pavel und das Sympathisantentreffen mit Teilnahme unserer Bürgermeisterin Astrid Fodor wurden wieder aufgenommen und wurden sehr gut besucht.

Auch das Jugendforum Hermannstadt hat seine Tätigkeit ausbauen können. So meldete es steigendes Interesse an der siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppe. Die Tanzgruppe besteht aktuell aus 50 Tänzern aus deutschsprachigen Schulen in Hermannstadt. Mitglieder des Jugendforums haben sich 2022 an nationalen oder internationalen Projekten beteiligt, so z. B. an den Oster- und Herbstseminaren der Jugend der Europäischen Volksgruppen, oder an der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten.

Bürgermeisterin, Vizebürgermeisterin, sieben Stadträte und fünf Kreisräte engagieren sich in der Kommunalpolitik in Stadt und Kreis Hermannstadt und gestalten diese erfolgreich mit.

Die Arbeiten für die Akustik im Spiegelsaal sind, nach 3 Jahren Arbeit abgeschlossen. Die Raumakustik hat sich radikal verbessert, zur Freude und Zufriedenheit der Musiker und der Musikliebhaber.

Auf Beschluss der letzten Mitgliederversammlung erfolgte der Kauf einer Wohnung, die zur Immobilie in der Sporergasse Nr. 5 gehört, das Nachbarhaus unseres Forumshauses.

Möge 2023 ein fruchtbares Jahr mit vielen persönlichen, geistlichen und beruflichen Befriedigungen werden. Ein Jahr, in dem wir in Bezug auf die Gemeinschaft in der wir leben, die beste Version von uns selbst werden.

Gabriel TISCHER