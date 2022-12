Ausgabe Nr. 2799



Auch in diesem Jahr gibt es einen Weihnachtsgottesdienst „Von Daheim für Daheim“. Dieser wird am 24. Dezember 2022 um 14 Uhr deutscher Zeit bzw. 15 Uhr rumänischer Zeit im Videostream auf Youtube www.youtube.com/@siebenbuerger ausgestrahlt. Ein Grußwort seitens der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien spricht Bischofsvikar Dr. Daniel Zikeli (Bukarest), den Segen spricht Bischof Reinhart Guib. Ein Grußwort seitens des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland übermittelt der Bundesvorsitzende Rainer Lehni (Köln/Zeiden). Musikalische Beiträge bieten das Trio Saxones Plus sowie Jürgen aus Siebenbürgen, alias Jürgen Dörr, und der Pianist Wolli Krafft. Für Film und Regie zeichnet der Mühlbacher Film- und Musikproduzent Eduard Schneider verantwortlich. Unser Bild (v. l. n. r.): Den Gottesdienst gestalten die Pfarrer Michael Reger (Kerz), Dietrich Galter (Bezirksdechant Hermannstadt), Alfred Dahinten (Bezirksdechant Mühlbach) und Klaus-Martin Untch (Hermannstadt) in Deutsch-Weißkirch/Viscri im Kreis Kronstadt.