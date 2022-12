Im Spiegelsaal des DFDH und in Neppendorf

Ausgabe Nr. 2798

Einen regelrechten Veranstaltungsmarathon haben die Mitarbeitenden und Mitglieder des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt und ihre Freunde und Gäste Ende November hingelegt. Außer der Mitgliederversammlung gab es mehrere Konzerte im Spiegelsaal, dazu den traditionellen Adventsbasar und den ebenso traditionellen Katharinenball im Neppendorfer Gemeindesaal.

Alle Veranstaltungen waren gut besucht, vor allem der Katharinenball, bei dem alle Plätze belegt waren und einige Gäste sogar stehen mussten, bis weitere Plätze geschaffen oder frei geworden waren. Lag das an der gute Stimmung erzeugenden Band ,,Trio Saxones plus“ oder an der Volkstanzgruppe des Hermannstädter Jugendforums oder daran, dass man sich endlich wieder einmal gemeinsam unterhalten konnte, wie der ehemalige DFDH-Vorsitzende Hans Klein in seiner kurzen Begrüßung sagte?

Tatsache war: Die Stimmung war toll und es wurde bis drei Uhr morgens gefeiert.

Der Veranstaltungsreigen hatte mit der Mitgliederversammlung am 24. November begonnen, bei der zwei wichtige Beschlüsse in Sachen Forumsimmobilien verabschiedet wurden: Das sogenannte Hermes-Haus am Kleinen Ring wird nicht mehr verkauft und die letzte Wohnung in dem Nachbarhaus des DFDH in der Sporergasse/Magheru 5, die nicht im Besitz des DFDH ist, soll gekauft werden.

Beatrice UNGAR