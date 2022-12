Ausgabe Nr. 2799



Am 9. Dezember d. J. stellte Prof. Dr. Sebastian Lamm (Bildmitte), der Rektor der Stiftsschule Einsiedeln (Schweiz), Lehrern, Eltern und Schülern des Samuel-von-Brukenthal-Gymnasiums in der Aula seine Schule vor. Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, an einem gegenseitigen Schüleraustausch teilzunehmen. Über den ersten konkreten Schritt in diesem Projekt – den Besuch von Monika Hay (rechts), der Direktorin der Brukenthalschule in Einsiedeln – hatte die Initiatorin Marianne Hallmen (links), Vorsitzende des Vereins der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz, in der Hermannstädter Zeitung Nr. 2795 vom 11. November 2022 berichtet. Foto: Beatrice UNGAR