Nicht nur als Weihnachtsgeschenk

Spannende Neuerscheinungen: ,,Sofies Welt“ als Graphic Novel und Buch mit QR-Codes

„Wer bist du?” wird in Jostein Gaarders Kulturroman eines Tages Sofie gefragt. Diesmal ist das Mädchen eine Graphic-Novel-Figur, denn im Hanser-Verlag ist dieses Jahr der Weltbestseller in einem für diese Zeiten geeigneten Format erschienen. Und weil Bücher nicht nur zur Weihnachtszeit gute Geschenke sind, bietet der Hanser-Verlag für junge Leser u. a. ein tolles Buch an, in dem Instrumente vorgestellt werden. Und auch dieses Buch hat eine Überraschung: Per QR-Codes kann man hören, wie die jeweiligen Instrumente klingen.

„Sofies Welt” von Josein Gaarder war auch für geübte Leser vor einigen Jahrzehnten ein recht harter Brocken, auch wenn er mit über 50 Millionen Lesern zu einem Kultroman geworden ist und viele von ihnen in die Geschichte der Philosophie eingeführt hat. Für die junge Generation (und nicht nur) bieten Vincent Zabus und Nicoby mit Unterstützung von Jostein Gaarder „Sofies Welt oder die Geschichte der Philosophie – Von den Anfängen”, übersetzt aus dem Französischen von Ina Kronenberger jetzt als Graphic Novel an und macht es so zugänglicher. Das Tolle ist, dass durch diese Umsetzung auch nichts verloren geht: Man kommt ganz toll mit dem Graphic Novel aus oder man kann das Originalbuch danach lesen. Und übrigens, auch wenn man den Originalroman (vor kurzer oder langer Zeit) bereits gelesen hat, ist dieser Graphic Novel ebenso spannend.

Sofie Amundsen bereitet sich mit ihrer besten Freundin auf ihre erste Klima-Demo vor, als sie einen Zettel mit der berühmten Frage „Wer bist du?” erhält und somit ihre große Reise durch die Geschichte der Philosophie startet. Die Reise ist in einzelnen Kapiteln vorgestellt, die übrigens – eben durch ihre graphische Darstellung – auch farblich unterschiedlich sind. Das Kapitel, das dem Hellenismus gewidmet ist, ist zum Beispiel überwiegend rot. Schritt für Schritt werden ihr durch den zunächst mysteriösen Lehrer die wichtigsten Philosophien der Menschheit und ihrer Vertreter vorgestellt, dabei bleibt sie in ihrer Gegenwart fest verankert – sie hat ein Handy, besucht ihre Freundin und versucht weiterhin herauszufinden, wer sie ist.

„Sie haben bestimmt noch ein paar Überraschungen auf Lager!!!” ruft Sofie am Ende des Buches, denn ihre Abenteuer zusammen mit ihrem Philosophielehrer Alberto gehen weiter: Im Herbst 2023 soll der zweite Teil – „bis heute” – ebenfalls im Hanser-Verlag erscheinen.

Vincent Zabus, 1971 im belgischen Namur geboren, ist Autor zahlreicher Comicbücher und Theaterstücke. Er studierte Literaturwissenschaft und arbeitete als Französischlehrer, bevor er sich dem Schreiben widmete.

Nicoby, 1976 in Rennes geboren, ist ein französischer Comicautor und -zeichner.

Diesen Graphic Novel kann man auch im ePUB-Format kaufen, aber manche Bücher – besonders wenn es um Weltbestseller geht – sind doch schöner im physischen Format (und riechen sooo toll!).

Für Kinder ab 5 Jahren ist dieses Jahr ebenfalls im Hanser-Verlag das Buch „Hört sich gut an – 50 Instrumente und wie sie klingen” von Ole Könnecke und Hans Könnecke erschienen. Lustige Tiere stellen Instrumente vor, zu jedem gibt es kurze und witzige Informationen: Für Triangel kann man alle drei Artikel benutzen – der Duden erlaubt der, die und das – hat trotzdem nur einen Ton; der Bass ist wirklich nur ganz selten der strahlende Held in einer Oper (ist öfters der Schurke) und auf einer Orgel darf man niemals, aber wirklich niemals profane Musik spielen.

Ganz toll werden die Texte und Illustrationen von Ole Könnecke mit etwa einminütigen Musikeinlagen ergänzt: Für jedes Instrument hat man einen QR-Code, der direkt zu einem Tonbeispiel führt. Diese wurden von Hans Könnecke komponiert und von solistischen Instrumentalisten aufgenommen.

Da kann man sich wirklich nicht mehr beklagen, dass das Smartphone in einer Musikstunde fehl am Platz ist. Denn dieses Buch kann man ganz toll auch im Schulunterricht einsetzen.

Ole Könnecke, 1961 geboren, wuchs in Schweden auf und lebt in Hamburg. Seit 1990 hat er über 30 Bücher gestaltet, für die er mehrfach mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurde.

Hans Könnecke, 1997 geboren, arbeitet als Komponist, Instrumentalist und Musikproduzent für Film, Theater und andere Medien.

Die beiden Bücher kann man auch im Erasmus-Büchercafé oder in der Schiller-Buchhandlung bestellen.

Ruxandra STĂNESCU