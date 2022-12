Neue Kinder-Beilage „Fredi“

Ausgabe Nr. 2798



„Fredi“ heißt die brandneue Kinder-Beilage, die ab Januar 2023 einmal monatlich in der Hermannstädter Zeitung erscheinen wird. Die Beilage ist für Grundschulkinder und Leseanfänger (vor allem 2. und 3. Klasse) der deutschen Schulen in Rumänien gedacht und wird in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Lehrerfortbildung in deutscher Sprache (ZfL), mit finanzieller Unterstützung der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg (DSKLBW) und des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt herausgegeben. GrundschullehrerInnen, die die Kinder-Beilage für ihre Klasse bestellen möchten, melden sich per E-Mail cynpin_ro@yahoo.com bei HZ-Redakteurin Cynthia Pinter an. Für Stadt und Kreis Hermannstadt kostet ein Jahresabonnement 65 Lei und für andere Kreise 175 Lei.