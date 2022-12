Erster Adventsbasar in Agnetheln

Ausgabe Nr. 2798



Die Agnethler evangelische Kirchengemeinde A. B. mit Kuratorin Andrea Gull-Schiau an der Spitze hat am 3. Dezember den ersten Adventsbasar in der Kirchenburg veranstaltet. Der Einladung gefolgt und mit Ständen vertreten waren ,,Grădină cu de toate“ (Zied), die Malerin Silvia Oros (Agnetheln), Legumicola SRL ( Agnetheln), Florăria Mery (Agnetheln), Erich Krämer (Probstdorf), die Zuckerbäckerinnen Elena Rebrișorean und Andreea Podu (Agnetheln), die 4. Klasse der deutschen Abteilung von der Georg Daniel Teutsch-Schule (Agnetheln), das Free Kids-Schulprojekt nach dem Modell der Freien Demokratischen Schulen (Schellenberg), die Frauenarbeit der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, eine Konfirmandengruppe (Malmkrog), Lokalproduzent Ionut Titiriga, (Mergeln). Roxana Hădărean (Agnetheln) bot Ponyreiten an, für das leibliche Wohl sorgten die Metzgerei Imperial in Zusammenarbeit mit dem Restaurant ,,La Prut“ (Agnetheln). Unser Bild: Beim Stand der Firma Legumicola war auch von Kindern angefertigter Christbaumschmuck im Angebot. Foto: Beatrice UNGAR