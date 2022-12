Eishotel Europa gewidmet

Ausgabe Nr. 2798



Europa gewidmet sei in diesem Jahr das Eishotel am Buleasee, gaben die Betreiber um den Unternehmer Arnold Klingeis, der auch die Bulea-Hütte am gleichnamigen See betreibt, vor kurzem bekannt. Die Zimmer sollen jeweils Namen von Hauptstädten europäischer Staaten tragen. Nähere Auskünfte unter www.hotelofice.ro. Unser Bild: Die Wetterverhältnisse erlaubten es in diesem Jahr, mit dem Aufbau termingerecht zu beginnen, gearbeitet wird rund um die Uhr. Das Foto entstand in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember d. J.. Foto: Arnold KLINGEIS